Rapidement menés au score, les Guingampais ont été cueillis à froid à Beauvais contre Chambly.

Mais ils ont su se réveiller pour marquer 2 buts et mener à la mi-temps. Ils ont ensuite accentué leur domination en seconde période, leur permettant d’inscrire 3 autres buts pour s’imposer 5 buts à 1. Gomis et Pelé ont tous les deux inscrits un doublé.

L’En Avant Guingamp se déplaçait sur la pelouse de Chambly, ce soir. Avant le match, Guingamp restait sur une défaite et un nul et pointait à la 13e place du championnat.

Guingamp s’est fait cueillir à froid puisque dès la troisième minute de jeu, Santelli ouvrait le score pour Chambly, d’une belle reprise de volée croisée.

Guingamp n’a pas douté longtemps puisque les Bretons ont égalisé à la 14e minute grâce à un but de Pierrot. 6 minutes plus tard Gomis envoyait un missile en pleine lucarne et permettait à l’EAG de passer devant. Les Bretons menaient 2-1 à la pause.

En deuxième période, l’EAG a rapidement fait le break grâce à Pelé sur corner à la 51e minute. Guingamp a ensuite maîtrisé le match avant que Pelé ne s’offre un doublé (87e), ainsi que Gomis d’un subtil piqué (93e).

Guingamp l’emporte donc 5-1 contre Chambly et monte provisoirement à la 6e place du classement.

Ouest France