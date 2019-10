Le club de football béninois ESAE FC devant affronter Génération Foot ce mercredi, à Thiès, compte jouer avec sa valeur, pour représenter dignement son pays à un stade où aucune équipe béninoise n’était arrivée avant elle, a indiqué mardi son coach Bio Richard.

‘’Nous sommes venus dans un état d’esprit de la gagne (…). Nous savons que l’adversaire est de taille, mais nous aussi nous venons avec nos valeurs’’, a dit le coach du club de football de l’Ecole supérieure d’administration, d’économie et des métiers de journalisme et de l’audiovisuel (ESAE). L’ESAE est une université privée.

Il s’adressait à la presse au stade Lat-Dior, à la veille de son match mercredi à 18 heures dans ce même lieu, rencontre comptant pour la qualification à la Coupe de la CAF.

‘’Nous sommes une petite équipe du Bénin, qui fait son bout de chemin’’, a relevé l’entraîneur de ce ‘’ petit club qui a commencé doucement il y a cinq ans, mais qui a très vite grandi’’.

Devenue aujourd’hui, le ‘’club-phare’’ du Bénin après avoir remporté la Coupe du Bénin, ESAE en est à sa première compétition internationale.

Dans cette première participation, ’’l’appétit venant en mangeant’’, le club compte s’inscrire dans la même logique qui lui a permis de passer le premier et le second tour, a dit Bio Richard.

Cela n’a rien à voir avec l’expérience de son adversaire de mercredi. Mais le club n’a aucun complexe à se faire, pour autant. Et malgré l’absence pour blessure d’un de ses trois internationaux.

‘’Ce n’est pas pour rien que nous sommes arrivés ici’’, souligne le capitaine et gardien de but, Aléchou Fémi Arile, lui-même étudiant en licence de communication et marketing de l’ESAE, comme d’autres joueurs de ce club.

wiwsport.com