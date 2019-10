L’affiche Ama Baldé – Modou Lô tarde à être bouclée. Pour quelle raison ? Le champion pikinois a exigé un cachet mirobolant de 100 millions pour affronter le Roi des arènes. Mais le fils de Falaye Baldé vaut-il vraiment ce qu’il réclame ?

Les férus de la lutte risquent de ne pas voir de sitôt le frère de Jules Baldé se frotter au Roi des arènes, Modou Lô. Ama Baldé tarde toujours l’officialisation du choc royal et réclame un cachet assez conséquent pour son combat contre le Roc des Parcelles. Luc Nicolaï a déjà ferré le camp du Roi des arènes. Mais pour convaincre Seuleu Bou Ndaw d’affronter Xaragne Lô, le promoteur mbourois devra revoir son offre faite à l’écurie Falaye Baldé et casquer gros.

Ama Baldé exige de Luc des folies financières et réclame 100 millions. Une chose est certaine, le promoteur mbourois doit redoubler d’efforts financiers pour espérer décrocher le tombeur de Papa Sow. Mais cette somme astronomique demandée, pour un lutteur qui n’a pas encore croisé Bombardier, Lac 2, Gris Bordeaux…, est-elle justifiée ? En tous cas, le montant réclamé fait beaucoup jaser chez certains amateurs.

Si on parle de son talent et de sa capacité à remplir les stades, Ama Baldé a prouvé qu’il faisait partie des meilleurs de sa génération. Lors de la saison 2017-2018, le fils de feu Falaye Baldé avait couronné sa saison en remportant son duel face à Papa Sow. Signant le 13ème succès de sa carrière contre deux défaites face à Gouye Gui et Ness. Pas mal pour un lutteur qui a débuté il y a 10ans. Mais réclamé 100 millions contre Modou Lô, pour quelqu’un qui n’a pas affronté beaucoup de VIP mis à part Tapha Tine, n’est-il pas un peu excessif ? D’autant plus que le lutteur sort d’une année blanche.

Ama Baldé ne doit pas se verser dans la surenchère. Parce que croiser Modou Lô actuellement est une chance unique pour s’adjuger la couronne royale. Aussi, ce titre garantit à son détenteur un cachet d’au-minimum 150 millions, d’après Sunu Lamb. Donc Ama Baldé ferait mieux d’accepter les 80 proposés. Depuis son entré dans l’arène, il ne rêve que d’une chose : Battre Modou Lô. Rien que pour cela, Ama devrait être dans les dispositions de se frotter à Xaragne, même en échange du franc symbolique.

Wiwsport.com