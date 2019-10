Le Real Oviedo a été battu par le FC Málaga (2-1), ce samedi, lors de la 13e journée de la Segunda División. Au cours d’une rencontre dominée par les Albicelestes, Ibrahima Baldé, l’attaquant international sénégalais, a marqué le seul but des Azules.

Ibrahima Baldé et le Real Oviedo se sont inclinés contre le FC Málaga (2-1), ce samedi, au Rosaleda Stadium, lors de la 13e journée de LaLiga 2. En seconde période, Antoñín et Adrián sur penalty, ont marqué les buts des Boquerones. Mais la victoire de Málaga n’a pas été sans suspense. Entré à la 79ème minute de jeu, Baldé a profité d’une erreur du gardien adverse pour réduire le score quelques minutes avant le coup de sifflet final (84′) et sauver l’honneur en marquant l’unique but de son équipe dans cette partie.

Il s’agit de la toute première réalisation du sénégalais, en manque de temps de jeu cette saison. Après 13 matches disputés cette saison en championnat, rien ne va plus au Real Oviedo, classé 18e au tableau avec seulement 13 points. Pourtant, Ibrahima Baldé et ses coéquipiers étaient candidats à la montée en Liga, la saison dernière. Cette campagne, le club d’Oviedo a déjà totalisé six revers.

Wiwsport.com