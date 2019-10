L’ASC Ville de Dakar sur le toit du Sénégal ! L’équipe de la municipalité a décroché son premier titre de champion ce samedi, en venant à bout du Dakar Université Club (66-60) en finale des playoffs.

Les coéquipières de Fatou Kine Kane ont bien négocié ce duel qui avait bien démarré pour elles, remportant le premier quart-temps (15-13). Mais les étudiantes se sont réveillées dans le second quart-temps, repassant devant l’adversaire (33-25 à la pause).

Le 3e quart-temps a été à l’avantage de l’ASCVD qui a pu rattraper son retard et revenir à un point du DUC (47-46). Et sous l’impulsion de Sabelle Diatta (MVP et meilleure marqueuse de la finale), Ville de Dakar a mieux géré le dernier quart-temps, et s’est détaché dans le money time pour arracher la victoire (66-60).