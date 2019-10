Le coup d’envoi de la Coupe du Monde U17 2019 a été donné ce samedi 26 octobre au Brésil.La première rencontre opposant le Nigeria à l’équipe Hongroise est soldée sur la marque de 4 buts à 2.

Considéré comme l’un des favoris de cette édition, le Nigeria vient de confirmer ce statut ce soir en s’imposant devant la Hongrie, comptant pour la première journée du groupe B.

Encaissant le premier but de la compétition à la 3e minute de jeu et étant menés à deux reprises, les Nigérians sortent d’une rencontre sensationnelle ce samedi à l’Estádio Olimpico Pedro Ludovico. Comme on vient de le mentionner, György Komáromi a déclenché les hostilités très tôt pour la Hongrie avant que Samson Tijani n’égalise 17 minutes plus tard. À la 28e, Sámuel Major a redonné l’avantage aux Européens.

Au retour des vestiaires, les deux formations ont livré du beau jeu. Il a fallu attendre la 79e minute de jeu pour apprécier une autre réalisation dans cette rencontre quand Usman Ibrahim a remis de nouveau les pendules à l’heure pour l’équipe africaine. Et 3 minutes plus tard, Oluwatimilehin Adeniyi a mis les Africains devant pour la première fois en trompant le portier hongrois, Krisztián Hegyi. À la 85e, l’attaquant nigérian Samson Tijani allait s’offrir le doublé et sceller la victoire des siens (4-2).

Les Nigérians prennent donc provisoirement la tête du groupe B en attendant la rencontre entre l’Équateur et l’Australie.

