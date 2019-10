L’équipe nationale U17 du Sénégal va faire son baptême du feu en Coupe du Monde U-17. Les Lionceaux vont défier les Etats-Unis, ce dimanche, pour leur entrée en lice dans ce mondial. A 48 heures de cette rencontre, le sélectionneur Malick Daf s’est montré très lucide face à la presse.

Sur le site officiel de la FIFA, Malick Daf, le sélectionneur des Lionceaux du Sénégal, n’a pas manqué de souligner l’intérêt pour la compétition. « Ce rendez-vous est un événement majeur. Nous avons beaucoup travaillé pour y arriver. Le chemin a été long et difficile mais nous sommes parvenus à aller au bout, et nous ne boudons pas notre plaisir aujourd’hui. »

Pour leur baptême, le coach de Jaraaf ne compte néanmoins pas faire office de Sparring Partner comme il le souligne : “Nous allons au Brésil avec beaucoup d’humilité, pas sans ambition… Nous nous apprêtons à rencontrer les meilleures nations du football actuelles, et nous essayerons tout simplement de tirer notre épingle de jeu pour faire un parcours honorable.”

Daf connaît la recette. Si c’est une première pour le Sénégal dans cette catégorie d’âge, l’ancien milieu de terrain a, lui, déjà fait l’expérience d’une Coupe du Monde U-20 avec la sélection. Et non des moindres. Assistant du sélectionneur Joseph Koto, il avait atteint les demi-finales de Nouvelle-Zélande 2015 pour leur première participation à ce tournoi, ce qui reste la meilleure performance d’une équipe sénégalaise dans un tournoi estampillé « FIFA ». Suffisant pour Daf d’être beaucoup plus ambitieux avant son entame. « Nous avons passé des moments extraordinaires en 2015. Pourquoi ne pas en revivre d’autres au Brésil ? »

Le Sénégal semble avoir les armes pour. D’abord il dispose d’un coach « plus mature, plus calme, plus serein, mais avec, toujours, la même envie de gagner » selon les propres termes de l’intéressé. Et puis, il compte dans son effectif des joueurs capables de surprendre à l’image d’Aliou Badara Baldé, décrit par Daf, comme un « joueur rapide, audacieux, généreux, efficace devant le but, et doté, d’une technique au-dessus de la moyenne. » Bref, de quoi s’enflammer pour ce baptême du feu.

Daf et ses Cadets vont attaquer leur premier rendez-vous capital contre les Etats-Unis, ce dimanche. Pour rappel, le Sénégal loge dans la poule D, en compagnie des USA, du Japon et des Pays Bas.

