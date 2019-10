Le championnat professionnel démarre officiellement le 7 décembre prochain, a appris wiwsport.com lors de l’assemblée générale de la ligue sénégalaise de football professionnel.

La LSFP a tenu une assemblée générale ordinaire ce samedi à son siège. Les dirigeants du football local ont effectué le tirage du calendrier de la saison 2019-2020. D’ailleurs les équipes connaissent déjà leurs adversaires de la première journée avec le choc Génération Foot vs Jaraaf.

« La saison démarre officiellement le 7 décembre avec la première journée. Elle sera précédée par la supercoupe, le trophée des champions. La date du 18 juillet 2020 sera la fin du championnat et celle du 25 juillet la finale de la coupe de la ligue », annonce le président de la LSFP Saer Seck.

Programme:

Ligue 1: Première journée: Generation Foot vs Jarraf Stade Mbour vs AS Douane Diambars vs CNEPS Pikine vs Niambour Casa Sports vs Teungueth FC NGB vs Mbour Petite Côte US Goree vs DSC

Ligue 2: Première journée: Thies fc-Duc Keur Madior-Port Uso-Demba Diop EJ Fatick – LINGUERE AMITIE FC-AFRICA PROMO SONACOS-JAMONO RENAISSANCE-GFC

