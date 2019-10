La date du démarrage tant attendu du championnat national est enfin connue. Ça sera le 7 décembre prochain avec la programmation de la première journée, a appris Wiwsport.com. La première journée de championnat nous réserve déjà un choc alléchant : Génération Foot vs Jaraaf.

L’assemblée générale extraordinaire de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel s’est tenue ce samedi. Et la date du démarrage du championnat national est enfin dévoilée. La Ligue 1 StarTimes reprendra donc ses droits le 7 décembre. Lors de cette première journée, les amateurs pourront surtout se régaler avec le choc Génération Foot vs Jaraaf, les deux derniers champions du Sénégal.

La saison dernière, les Verts et blancs s’étaient coincés entre les mains des Grenats en Championnat et en Coupe de la Ligue. Dépossédé de son titre de champion du Sénégal par Génération Foot, le Jaraaf qui avait fini vice-champion a par la suite connu une élimination en demi-finale de Coupe de la Ligue par la même équipe. Cette saison, les deux équipes vont se croiser à nouveau et le Jaraaf de Dakar tentera de surprendre les champions du Sénégal à Déni Birame Ndao. Parviendra-t-il à bousculer les Grenats ? Le Jaraaf a fait beaucoup parler de lui lors de ce mercato d’été en termes de départ. Malick Daf, ne disposant pas d’un effectif conséquent, a peu de chance devant une équipe qui a disputé quatre matchs de Ligue des Champions.

Les pensionnaires de Déni vont remettre leur titre en jeu face à une équipe de Jaraaf revancharde tout de même. Dakar Sacré-Cœur qui avait terminé sur la troisième marche du podium lors de la saison 2018-2019, commencera quant à lui sa saison par un déplacement à Gorée.

Voici tout le programme de la première journée !

Génération Foot vs Jaraaf

Stade Mbour vs AS Douane

Diambars vs CNEPS

Pikine vs Niambour

Casa Sports vs Teungueth

NGB vs Mbour PC

US Gorée vs DSC

Wiwsport.com