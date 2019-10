Après un TQO , qui aura généré un peu de frustration car nous n’avons pas réussi à jouer libéré. La Fédération Sénégalaise de Handball a su mettre notre discipline en lumière et organiser un événement international de très belle manière.

Le prochain événement à domicile se déroulera, sans aucun doute avec un public encore plus nombreux. L’ouverture du Centre National prouve l envie de tous de faire renaître le Handball au pays , ce tournoi de qualification olympique aura contribué à repositionner le Handball comme une activité majeure au Sénégal et lui donner une deuxième vie …..Il faut le saluer !!!!!

Au haut niveau , lorsque tu construis un projet , il faut tenir compte des résistances ou problématiques internes et externes …Il faut analyser avec pragmatisme, sans émotion, mais en gardant toujours en tête le contexte. Votre statut a changé , vos devoirs seront jours après jours toujours plus grands.

Malgré la déception et la violence du résultat , nous réduisons l écart… peu à peu , pas assez vite pour les impatients ! Mais c est le sport !

Nous avions pris l’option de présenter une équipe expérimentée pour optimiser les 3 jours de préparation, le pari est manqué, malgré l exemplarité et l’investissement de toutes et de tous. Nous avons rêvé à une semaine parfaite, malheureusement par la pression de l événement, par le niveau de l Angola , et par nos périodes irrégulières dans les matchs à enjeux , nous confirmons notre place de dauphin sur le continent africain , vous êtes jeunes….mais Poulidor était souvent deuxième et dans le cœur des supporters, c était un grand champion.

« Continuez à travailler et développer vos corps …. »

Nous souhaitons des corps performants et des esprits apaisés pour aborder les grands événements.Notre modèle n‘est pas le perfectionnisme , c est un poison, ce qui nous intéresse, c’est la persévérance…..

Nous visons la performance.

Le chemin de l’excellence nécessite d’accepter de perdre avec sérénité, sagesse et lucidité. L’analyse de l’événement ne peut se faire à chaud, comme vous,j’ai eu besoin de temps , et de tout revoir plusieurs fois , vous recevrez donc un montage de toutes nos actions par secteur de jeu ,attaque, contre attaque, défense, repli défensif, ainsi qu’un montage individuel.

La compétition qui se présente doit nous faire progresser. Elle doit nous faire grandir tactiquement et émotionnellement.Nous devons emmagasiner de l’expérience pour rendre nos matchs pleins et plus stables.Nous allons être chahutés, mis en difficulté, il faudra faire preuve d intelligence, d’enthousiasme, de solidarité. L’esprit d équipe devra rester notre point fort comme depuis des mois, et dans l’adversité, grandir et apprendre, comme après le viol Angolais en 2016 !

Nous faisons le choix de rajeunir un peu l’équipe et de travailler encore plus !

Nous sommes convaincus qu’il faut engager le renouvellement de la sélection , en douceur, avec stratégie, pour anticiper les compétitions de demain et positionner le Sénégal comme une équipe stable portée vers l’avenir et la performance durable.Un bilan individuel sera fait le lundi 18 novembre après le repas.

J’ai hésité à vous envoyer cette évaluation personnalisée par message , mais par expérience les managers ne font pas les bilans par message mais par entretien , en face, avec honnêteté, les yeux dans les yeux. Nous voulons conduire le changement par la parole en vous responsabilisant.

Je sais que vous avez été touchés par la semaine à Dakar, mais je sais aussi que c est parfois dans la résilience que l’on prépare ses prochains défis.Je connais les difficultés de vie d’une internationale, les planning, les vacances qui s’envolent, l’obligation d’être exemplaire dans une société où la perfection n’existe pas. Nous croyons en nous, nous croyons en vous , et les championnats du monde de KUMAMOTO vont être une belle occasion de porter hautement et fièrement les couleurs du Sénégal et de l’Afrique en profitant de chaque instant avec sourire , caractère et l’envie de découvrir le plus haut niveau mondial.