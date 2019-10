L’attaquant international sénégalais de 34 ans a encore frappé en Super Lig. Papiss Cissé s’est offert un doublé ce dimanche contre Rizespor lors de cette huitième journée du championnat de Turquie.

Papiss Cissé a de nouveau fait vibrer le public d’Alanyaspor cet après-midi en Super Lig turque. Le joueur âgé de 34 ans a marqué à deux reprises face à Rizespor permettant à son équipe de sceller une confortable victoire à domicile 5-2.

Après l’ouverture du score de Ceyhun Gulselam à la 16e minute, Cisse prolonge l’avance à 2-0. Et à un quart d’heure de la fin, alors que Alanyaspor avait presque fait l’essentiel menant 4-2, Cissé hausse l’écart avec son deuxième but dans cet après-midi. Cette large victoire, la cinquième de la saison en huit matchs, permet aux « Orange et vert » de rester en tête du classement, à deux points de Trabzonspor. L’international sénégalais Papiss Cissé, auteur d’un doublé ce dimanche, prend la tête du classement des buteurs, et carbure à huit réalisations en autant de matchs.

⚽️Doublé de Papis Cissé

(Alanyaspor – Rizespor 5-2) Meilleur buteur Süper Lig (8 buts en 8 journées) 🇸🇳👏🏾#wiwsport pic.twitter.com/iK9mz8xJo1 — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 20, 2019

