Ce dimanche, le FC Lucerne de Ibrahima Ndiaye s’est imposé 3-1 sur sa pelouse face au FC Sion dans le cadre de la onzième journée de Raiffeisen Super League. Buteur égalisateur, le natif de Saint Louis a gonflé son compteur but cet après-midi.

Après 45 minutes de bonne facture et un score avantageux pour les Valaisans grâce à un but de Doumbia, le FC Sion s’est totalement effondré en seconde période. L’impression de solidité et de maîtrise dégagée lors de la période initiale vole en éclats dès le retour des vestiaires.

D’abord, il y’a eu l’égalisation d’Ibrahima Ndiaye tout juste à la reprise avant que Pascal Schuerpf (58′) et Francesco Margiotta (72′) ne viennent alourdir le score (3-1).

Wiwsport.com