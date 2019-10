L’AS Douanes conserve son titre de champion du Sénégal. Les gabelous ont été déclaré vainqueurs (par décision arbitrale alors qu’il restait 2 minutes dans le dernier QT) de la finale qui les opposait au Dakar Université Club, ce samedi au stadium Marius Ndiaye. La cause : les jets d’eau sur le parquet !

Une finale qui a démarré timidement, avec une première période très équilibrée. Chacune des deux formations essayait d’avoir le contrôle du jeu, s’appuyant sur leurs éléments clés. Le tableau affichait (27-26) pour l’AS douanes à la pause.

Le 3e quart-temps fut joué en deux temps. En effet, après un début assez timide, le DUC a appuyé sur accélérateur pour se détacher. L’ailier Pape Fall, et les pivots Lahad Gueye et St Christophe Gomis ont permis au étudiants de tenir les gabelous à distance (50-37).

Mais Pape Moustapha Diop et ses coéquipiers n’avaient pas dit leur dernier mot, et ont vite rattrapé leur retard dans les dix dernières minutes, et sont même passés devant l’adversaire (54-52) à 5 minutes de la fin. Le vétéran Zico y est allé de sa main avec un tir primé pour réveiller les supporters (57-52).

Après une interruption du match due à des incidents, le jeu a repris, mais pas pour longtemps, puisse que les jets d’eau ont repris. Ce qui a obligé l’arbitre a mettre fin à la partie et donner la victoire aux gabelous (61-54, il restait 2mn33 à jouer).

