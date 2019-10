Interrogé au micro de Proximus suite à la victoire (1-0) du FC Bruges sur la pelouse de Mouscron, Krepin Diatta s’est montré satisfait, malgré les nombreuses difficultés rencontrées vendredi soir.

« La victoire est la seule chose qui importe aujourd’hui. On savait que ce serait compliqué ce soir car Mouscron était invaincu à domicile, et parce que c’est toujours compliqué après une trêve internationale, mais on a montré qu’on était les plus forts. L’équipe est très bonne mentalement», a-t-il déclaré.

La soirée aurait même pu être parfaite pour Krépin Diatta, buteur dans le temps additionnel, mais qui a vu sa réalisation être refusée par le VAR. « On m’a retiré un but ? Ce n’est pas grave, je marquerai beaucoup d’autres buts », a conclu l’international sénégalais dont ses propos ont été repris par Africatopsports.

wiwsport.com