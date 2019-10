Le Fc Metz s’est imposé ce samedi à domicile face à Nantes (1-0), grâce à son buteur Habib Diallo. Avec cette 7ème réalisation, l’attaquant sénégalais devient co-meilleur buteur de la Ligue 1, avec Victor Osimhen (Lille).

La rencontre s’est emballée au retour des vestiaires, au terme d’une première période timide en buts, mais surtout nantaise. Le premier tir messin, tenté par Marvin Gakpa et seulement intervenu à la…48e minute, a été capté facilement par Alban Lafont. Peu après, une tête de Thierry Ambrose sur un centre de Fabien Centonze est passée de peu au-dessus (52e). Puis sur un corner, Kevin N’Doram a pris le meilleur sur la défense nantaise mais sa tête s’est écrasée sur le poteau gauche (60e).

Le FCN s’est ensuite retrouvé en infériorité numérique après l’exclusion sévère de Wagué, qui a touché la tête d’Habib Diallo en voulant dégager le ballon à l’entrée de la surface (62e). Mais sur les images, le Sénégalais semble toucher le ballon de la main avant le contact…

Le coup franc tiré par Adama Traoré a été repoussé par le mur nantais et sur le contre, Ambrose a dû sauver son équipe en dégageant en corner juste devant Blas (64e). En difficultés et privés de ballons, les Canaris ont fini par craquer: sur un centre de Farid Boulaya, entré peu avant, Diallo, encore une fois décisif, a surgi au second poteau pour inscrire son 7e but de la saison et offrir la victoire aux siens (1-0, 87e).

Habib Diallo est désormais co-meilleur buteur avec l’attaquant nigérian de Lille, Victor Osimhen avec 7 réalisations. La saison dernière en Ligue 2éme, Diallo avait terminé 2ème meilleur buteur derrière le Brestois Gaëtan Charbonnier, avec 26 buts.

Ouest France