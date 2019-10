Le Sénégal est éliminé pour les jeux mondiaux de la plage. A la fin de la phase des poules, les lions comptent 2 victoires et une défaite. Un bilan acceptable selon le coach Ngalla Sylla qui revient sur le parcours des lions au micro de wiwsport.com

Le Sénégal est éliminé malgré sa victoire face à l’Ukraine. Quelle analyse faites vous de ce parcours?

Dés le départ, nous avons dit que c’est un tournoi, une semaine non-stop. Il fallait sortir premier de chaque poule qui sont au nombre de 4 pour disputer la demi-finale et la finale, c’est le format! Par exemple, si c’était la coupe du monde, les deux premiers de chaque poule vont se qualifier. Malheureusement, l’Iran a 7 points et le Sénégal compte 6. Paraguay 3 points et l’Ukraine 0 point. Donc le Sénégal est éliminé après avoir raté son match contre l’Iran hier. Une grande déception pour ce tournoi même si l’on sait que c’est la loi du sport mais on avait notre place. Je pense que n’eut été les tirs au but ratés, on aurait pu continuer le travail.

Les jeux mondiaux de la plage, une autre expérience pour les lions. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette compétition?

Ce qui reste à faire est de rester concentré sur les prochaines échéances. Ce tournoi nous a permis de reconnaître nos joueurs sur le plan mental. Il fallait faire un autre travail et sur le plan de l’organisation défensive. Si vous voyez l’équipe a marqué 21 buts et en a encaissé 14. Il fallait refaire le travail défensif parce qu’on a pris beaucoup de buts par des reprises demi-volée. Maintenant, il y’a des choses à améliorer dans certains secteurs, on fera le job à Dakar.

L’objectif était de se qualifier en demi-finale. Peux t-on dire que c’est le bilan est négatif?

Ce n’est pas une mauvaise participation. Dans l’ensemble, c’est bien. On ne peut pas dire que c’était très bien, parce que l’objectif est raté, l’Iran est premier. Maintenant, on va continuer le travail pour la coupe du monde.

wiwsport.com