C’est désormais une tradition, le Guardian dévoile cette année encore sa liste des 60 meilleurs jeunes talents âgés de 17 ans. Une liste où on constate la présence d’une pépite sénégalaise pour cette édition 2019, à savoir Aliou Badara Baldé de Diambars.

Depuis 2014, le Guardian publie chaque année une liste de 60 joueurs nés en 2002 que ses correspondants considèrent comme les plus prometteurs. Même si le Sénégal est très loin d’être la nation la plus représentée, il est néanmoins mis à l’honneur grâce à Aliou Badara Baldé, un jeune talent mis en évidence par le sérieux quotidien anglais. En septembre 2018, lors du tournoi de l’UFAO qualificatif à la CAN U17, le natif de Ziguinchor avait terminé meilleur buteur de la compétition avec 4 buts marqués dont un doublé face à la Guinée en finale (4-0).

Sur cette liste, on constate également et sans surprise la présence de certaines têtes, déjà bien connues dans les grands championnats européens. Il s’agit d’Eduardo Camavinga (16 ans), sensation du début de saison du Stade Rennais, Pablo Moreno (17 ans, Juventus) et Ansu Fati (16 ans, FC Barcelone), la révélation du début de la saison chez les Catalans, au point d’être sélectionné avec les Espoirs de l’Espagne.

La liste complète des 60 :

Adel Belkacem Bouzida (AC Paradou, Algérie)

Zito Luvumbo (C.D. Primeiro de Agosto, Angola)

Bruno Amione (Club Atlético Belgrano, Argentine)

Matias Palacios (San Lorenzo, Argentine)

Alan Velasco (Independiente, Argentine)

Noah Botic (Hoffenheim, Australie)

Jérémy Doku (Anderlecht, Belgique)

Marco Kana (Anderlecht, Belgique)

Yan Couto (Coritiba, Brésil)

Talles Magno (Vasco da Gama, Brésil)

Reiner (Flamengo, Brésil)

Steve Regis Mvoué (AS Azur Star de Yaoundé, Cameroun)

Camilo Mena (Tigres, Colombie)

Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb, Croatie)

Adam Hlozek (Sparta Prague, République Tchèque)

Mohammed Daramy (FC Copenhague, Danemark)

Johan Mina (Emelec, Équateur)

Taylor Harwood-Bellis (Manchester City, Angleterre)

Yunus Musah (Valence CF, Angleterre)

Lucien Agoumé (Inter Milan, France)

Eduardo Camavinga (Rennes, France)

Adil Aouchiche (Paris SG, France)

Nianzou Tanguy Kouassi (Paris SG, France)

Georginio Rutter (Rennes, France)

Karim Adeyemi (FC Liefering, Allemagne)

Lazar Samardzic ( Hertha Berlin, Allemagne)

Malik Tillman (Bayern Munich, Allemagne)

Ronaldo Shani (Atromitos, Grèce)

Djibril Fandjé Toure (AS Roma, Mali)

Andri Lucas Gudjohnsen (Real Madrid, Islande)

Riccardo Calafiori (AS Roma, Italie)

Sebastiano Esposito (Inter Milan, Italie)

Manuel Gasparini (Udinese, Italie)

Jun Nishikawa (Cerezo Osaka, Japon)

Luqman Hakim (Courtrai en 2020, Malaisie)

Efrain Alvarez (LA Galaxy, Mexique)

Ryan Gravenberch (Ajax, Pays-Bas)

Mohamed Ihattaren (PSV, Pays-Bas)

Alessandro Burlamaqui (Espanyol, Pérou)

Filip Marchwinski (Lech Poznan, Pologne)

Tomas Esteves (FC Porto, Portugal)

Fabio Silva (FC Porto, Portugal)

Catalin Cirjan (Arsenal, Roumanie)

Aaron Hickey (Hearts, Écosse)

Aliou Badara Baldé (Diambars, Sénégal)

Filip Stevanovic (Partizan, Serbe)

Ansu Fati (FC Barcelone, Espagne)

Pablo Moreno (Juventus Turin, Espagne)

Pedri (Las Palmas prêté par le FC Barcelone, Espagne)

German Valera (Atlético de Madrid, Espagne)

Tim Prica (Malmö, Suède)

Khasanov Mukhriddin (Parvodz, Tajikistan)

Suphanat Mueanta (Buriram United, Thaïlande)

Mustafa Kapi (Galatasaray, Turquie)

Muhammed Emin Sarikaya (Basaksehir, Turquie)

Gianluca Busio (Sporting Kansas City, États-Unis)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, États-Unis)

Matías Arezo (River Plate de Montevideo, Uruguay)

Juan Manuel Gutiérrez (Danubio, Uruguay)

Jasurbek Jaloliddinov (Bunyodkor, Ouzbékistan)

