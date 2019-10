Après la victoire sur le Dakar Université Club en demi-finale aller de la Coupe du Sénégal chez les dames, le coach de l’AS Ville de Dakar, Moustapha Gaye s’est prononcé sur le match retour qui se jouera dès ce samedi.

L’AS Ville de Dakar a pris une mince option pour la finale de la Coupe du Sénégal. En s’imposant sur la marge de 4 petits points, l’équipe de la ville de Dakar a laissé le suspens survolé sur la manche retour de ce face-à-face avec les Duchesses. En effet, l’équipe de Moustapha Gaye a dominé DUC sur le score de 66 à 62 ce mercredi pour la manche aller, au stadium Marius Ndiaye.

S’exprimant sur ce match aller, le coach des Citadines, Moustapha Gaye a indiqué à Stades : « On a joué une mi-temps face à une bonne équipe et la deuxième mi-temps, c’est ce samedi ». Pour cette manche retour, le technicien ne veut que le ticket pour la finale. « Nous allons bien nous préparer pour essayer de gagner ce match retour et aller en finale », a-t-il déclaré au micro des confrères de Stades, après la victoire de son équipe. Avant de signaler dans la foulée : « On est conscient que ça sera dur, mais si on joue avec le même état d’esprit, on a des chances d’aller en finale. Même si un match de basket, on ne peut pas le contrôler, parce qu’il peut y avoir beaucoup de situations imprévues ».

Cette rencontre sera électrique puisque les Universitaires en plus de leurs qualités réelles, ont une bonne équipe et voudront aller chercher le ticket de la finale dans ce derby dakaroise.

