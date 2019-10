La sélection nationale du Sénégal de Beach Soccer, entre en lice cet après-midi face au Paraguay dans la poule C. Pour le compte de la première journée des Jeux mondiaux de la discipline, les Lions devront assurer leurs débuts en tant que champion d’Afrique.

Au terme d’une préparation réussie où ils ont dominé l’équipe de Marseille Beach Team à deux reprises, les Lions font leur entrée en matière ce vendredi à partir de 16h30 dans les jeux mondiaux 2019 de Doha (Qatar). Face au Paraguay, les poulains de Ngalla Sylla devront assurer l’entame qui donnera une bonne augure à la suite de leur compétition, où le Sénégal s’est fixé comme objectif d’atteindre le second tour.

Logé dans la poule C avec l’Iran et l’Ukraine, le Sénégal devra débuter avec une victoire sur les Paraguayens, qu’ils ne devront pas sous-estimer, puisque seuls les premiers de chaque poule passeront au second tour. « Nous devons aborder notre première sortie de façon sereine, même si tout début de compétition est très difficile. Nous devons restés concentrés parce que l’adversaire est bon tactiquement. Aux joueurs de respecter les consignes. Le Paraguay est en grande préparation de la prochaine Coupe du monde qu’il aura l’occasion d’accueillir du 21 au 1er décembre 2019 », a expliqué le sélectionneur des Lions, Ngalla Sylla à nos confrères de Stades.

Pour rappel, le Sénégal avait terminé à la seconde place au dernier Mundialito, derrière le Portugal, pays organisateur de la dernière édition tenue en septembre dernier.

wiwsport.com