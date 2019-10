Après la victoire acquise en demi-finale aller de la coupe du Sénégal, Moustapha Gaye ne s’emballe pas pour autant. Pour le coach de l’ASC Ville de Dakar, il s’agit d’un round remporté et que le plus dur reste à venir :

“On a joué une mi-temps, la deuxième mi-temps ce sera samedi. On va se préparer pour essayer d’aller en finale. Si on joue avec le même état d’esprit, je pense qu’on aura des chances de se qualifier.” a-t-il lâché à la fin de la partie.

Et de poursuivre : “Un match de basket, on ne peut pas le contrôler, parce qu’il y a beaucoup d’imprévus. Mais je pense qu’aujourd’hui les deux équipes ont fait un bon match. En tout cas je félicite le DUC et l’ASC Ville de Dakar. C’est vrai on a mené au score, on était un peu inspiré, on a fait de bons choix… Mais je dis encore que c’est juste une mi-temps. On doit confirmer samedi, et ce sera très difficile parce que le DUC est une grande équipe, qui a un réel potentiel. Donc c’est du 50/50.”

Basketsenegal