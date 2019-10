C’était dans les tuyaux depuis un bon moment c’est désormais officiel ! La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé sa décision de faire jouer les finales des compétitions interclubs sur un terrain neutre.

Réuni au Caire en Égypte le 17 juillet dernier en marge de la fin de la CAN 2019, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football avait acté un changement majeur dans l’organisation des prochaines éditions de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les finales de ces compétitions ne se joueront plus sur le format de deux matches aller-retour mais sur une seule rencontre sur terrain neutre.

Désormais, il n’y aura plus de matchs en deux manches, aller et retour, en finale ni en Ligue des Champions ni en Coupe de la Confédération.

La CAF a ajouté que le stade qui abritera la finale devra répondre à certains critères qui seront dévoilés dans les prochains mois. Selon quelques sources, le stade choisi pour accueillir la finale de chaque édition ne devrait pas être communiqué avant la fin de la phase des poules.

Africatopsports