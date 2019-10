Présent en conférence de presse hier avant le match amical Brésil-Sénégal (1-1) le sélectionneur national de la Selecao, Tite, a abordé les performances de Sadio Mané qu’il considère comme le 3e meilleur joueur du monde.

« C’est un joueur très mobile, agile, habile, ayant une très forte. Je lai vu s’entraîner avec Liverpool ici. Au bord du terrain que vous voyez là-bas. A l’entraînement, on découvre un joueur agile, mobile, vertical. C’est pourquoi je l’ai choisi comme troisième au monde. Un peu plus tôt, j’ai mentionné Salah mais lors de la saison dernière, il a été efficace. Mon vote n’était pas de savoir qui est meilleur, mais qui a fait la meilleure campagne », a commenté Tite, pour confirmer son vote à Sadio Mané parmi les trois meilleurs joueurs lors de la dernière élection pour le trophée FIFA THE BEST.

wiwsport.com