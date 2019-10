Ce mercredi à partir de 18h00, la capitale égyptienne abritera le tirage au sort de la Ligue africaine des champions (phase de poules) de la caf.

Les équipes qualifiées sont Al Ahly (Egypte), Esperance ST et ES Sahel (Tunisie), Wydad Casablanca et Raja (Maroc), TP Mazembe et Vita Club (RD Congo), Zamalek (Egypte) ou AS Génération Foot (Sénégal), USM Alger et JS Kabylie (Algérie), Sundowns (Afrique du Sud), Zesco United (Zambie), Al Hilal (Soudan), Platinum FC (Zimbabwe), Primero de Agosto, Petro Atletico (Angola).

Il est à signaler que le dernier ticket de quantification se jouera entre les Égyptiens de Zamalek et les sénégalais de Génération Foot qui n’ont pas joué la seconde manche en raison du refus de la championne du Sénégal de jouer la rencontre retour des 16èmes de finale de la Ligue des champions suite au changement du lieu et du stade du match par les dirigeants égyptiens.

Toutefois, la commission des compétitions de la Confédération Africaine de Football a décidé mardi soir lors d’une réunion que la rencontre retour des 16èmes de finale aura finalement lieu le 24 octobre 2019 au Caire. A l’aller, le club sénégalais s’était imposé 2 à 1 à Dakar.

En revanche si les poulains de Djibril Fall réussissent à conserve leur avance au Caire, ils seront logés dans le pot 2 et disputeront pour première fois après 2004, les phases de poules de cette compétition. Au cas contraire, le club de Déni Birame Ndao sera reversé en Coupe Caf dont le tirage au sort est également prévu aujourd’hui.

Les seize équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes de quatre. Les clubs têtes de série de chaque groupe et les douze autres équipes seront réparties dans les quatre groupes selon le classement des Clubs de la CAF tel que déterminé par la Commission interclubs sur la base des résultats enregistrés par les équipes ayant participé aux cinq (5) éditions précédentes des compétitions interclubs de la CAF.

Les six journées de qualification seront disputées du 29 novembre 2019 au 6 mars 2020. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale prévus début et mi-avril. Les demi-finales sont programmées fin avril et début mai.Le lieu et la date de déroulement de la finale qui se joue désormais sur un seul match n’ont pas été encore déterminés.

Le vainqueur de la Ligue des champions gagne le droit de jouer contre les gagnants de la Coupe de la confédération 2019-2020 lors de la Supercoupe de la CAF en 2020, ainsi que de disputer la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2020.

