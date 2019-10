L’ASC Ville de Dakar a pris le dessus sur le Dakar Université Club (66-62) ce mercredi lors de la demi-finale aller de la coupe du Sénégal. Une victoire étriquée, qui promet une manche retour à suspense.

Une rencontre que les joueuses de la municipalité ont démarré tambours battants, avec un jeu rapide et efficace. Ce qui leur a permis de remporter le 1e quart-temps (27-29). Réveillées par un tir au buzzer de Ndeye Khady Dieng, les étudiantes se sont rebiffées et ont pu réduire l’écart à 7 points au milieu du 2e quart-temps. Mais l’intérieur Ndeye Diedhiou et Yvonne Bilo en forme, ont permis à Ville de Dakar te tenir le coup et d’aller aux vestiaires avec une certaine avance (38-32).

Par la suite, trois tirs primés de Kouna Ndao ont creusé l’écart pour l’équipe de Moustapha Gaye, dans le 3e quart-temps (47-38). Mais c’était sans compter avec la Malienne Kadija Maiga qui s’employait pour faire revenir son équipe dans le match (57-52). Les duchesses, plus déterminées dans les duels, ont rattrapé leur retard au début du 4e quart-temps. Le jeu est devenu serré par la suite, et les deux formations ne se lâchaient pas. Et c’est vers la fin que l’ASCVD a profité de la naïveté de la défense du DUC pour grignoter des points. Ce qui a fait la différence au finish (66-62).

L’autre demi-finale qui devait se jouer entre SLBC et ISEG Sports, a été reportée. Selon les informations de Basketsenegal, le bus qui conduisait l’équipe féminine d’ISEG à Saint Louis a été victime d’un accident de la route, à hauteur de Louga. Les joueuses ont été par la suite admises à l’hôpital de cette ville pour recevoir les premiers soins.

Basketsenegal