le weekend d’avant la trêve n’a pas été très chaud pour les Lions. Si l’habitué des projecteurs, Sadio Mané n’a pas été du reste, Gana Guèye lui, s’est mieux illustré ce samedi avec le PSG, tout comme Mbaye Diagne et Krépin Diatta.

Décidément, Liverpool ne semble pas surfer sur les mêmes eaux que ses concurrents, à l’image de Manchester City. En plus d’avoir la fortune de s’en sortir in extremis, les Reds ont dans leurs rangs Sadio Mané. Le Lion est rarement timide pendant 90 minutes, ou presque pas. Ce samedi, Sadio Mané a ouvert le score pour Liverpool avant d’obtenir le penalty décisif pour prendre le dessus sur Leicester. Avec la défaite de City sur le fil, les Reds sont désormais seuls leaders de la Premier League avec huit points d’avance devant les Citizens.

Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté s’est défait de West Ham, son ancien club. Titulaire pour son sixième match de la saison, le capitaine des Lions occupe actuellement à la 6e place de la Premier League avec son les Eagles. A Watford, on a un peu limité la casse ce weekend face à Sheffield United (0-0). Entré à la 77′ minute de jeu, Ismaïla Sarr continue de grappiller du temps pour poursuivre son adaptation chez les Hornets. Malgré ce petit point à domicile, son équipe stagne toujours à la dernière place.

En France, Paris a fini de s’installer comme légitime leader de la Ligue 1. Au terme de la 9e journée du championnat, les Parisiens ont pris le-dessus sur les Angevins sur le score de 4 buts à 0. Auteur de son premier but avec le PSG, Gana Guèye compte à son actif 8 matchs, sans défaite et avec zéro but encaissé avec les champions de France. L’autre match des Lions était le derby des promus entre Brest et Metz. Orphelins de son homme providentiel, Habib Diallo, Ibrahima Niane et Opa Nguette n’ont pas pu tenir les rênes messines et obtenir un résultat positif face à leurs homologues de la défunte saison (0-2). En Ligue 2, Sochaux enchaîne une troisième victoire d’affilée face à Clermont (4-0). Grâce notamment à un triplé de Abdoulaye Sané. Avec cette victoire, les Jaune et Bleu s’installent à la seconde place.

En Belgique, les Lions Krépin et Mbaye Diagne ont tous les deux marqué ce weekend alors que Bruges s’imposait facilement face à la Gantoise ce weekend. Diatta a en effet, marqué et délivré une passe décisive à Vanaken. Son compatriote, Mbaye Diagne a aussi marqué son troisième but sous les couleurs Noir et Bleu.

Amadou Ciss a inscrit son deuxième but de la saison avec son club le Fortuna Sittard. L’international sénégalais de 20 ans, a inscrit son premier doublé de la saison. En plus de lui, le jeune Bassala Sambou a marqué son premier but sous les couleurs du club hollandais.

