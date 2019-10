La compétition de natation Dakar- Gorée, une traversée d’un parcours de 5,2 Km a eu lieu ce week-end. Pour cette 32e édition, plus de 600 nageurs ont pris part aux joutes qui se sont déroulées sur deux niveaux: la course A pour les professionnels et la course B pour les amateurs.

Sans surprise, Ndeye Tabara Diagne et Thiaw Ndir ont conservé jalousement leur titre de champion. Depuis quelques années ils sont indétrônables. L’athlète du club Asfa qui a fait la course en une heure 12 minutes et 23 secondes annonces son prochain objectif au micro de SportInter. « Je me sens bien , je remercie Dieu. C’est la 4e fois que je remporte cette traversée, c’est toujours un plaisir. Ce n’était pas très dur parce que je me suis entraîné. La traversée est terminée, il reste la piscine, pour les championnats du Sénégal. »

Le même sentiment anime sa collègue Ndeye Tabara Diagne qui évolue au club de l’AOC. Elle remporte la course A Dames en une heure 21 minutes et 25 secondes. « Je suis très contente. C’est la troisième fois que je la remporte. C’est dur et excitant à la fois! Les entraînements sont très durs, donc gagner est une satisfaction » rapporte la même source. Dans cette course, la deuxième place est remportée par une autre nageuse de l’AOC, Mame Maty Diagne (1h 33 48). Mariama Drame du CNRAM complète le podium (1h 34 00).

Pour la course A hommes, la deuxième place est occupée par Ousseynou Diop du LBK qui a talonné Thiaw Ndir ( 1h 14 34 ). Amadou Antonetti Ndiaye est à la 3e place avec une traversée effectuée en 1h 14 mn 34s.

La cérémonie protocolaire de remise des Trophées est prévue le Samedi 5 Octobre 2019 à 17h 00mn à la Piscine Olympique Nationale.

wiwsport.com