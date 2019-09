Depuis son arrivée comme sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a choisi son capitaine qui est Cheikhou Kouyaté.

Le milieu de terrain de Crystal Palace a porté le brassard de capitaine dans lors des compétitions majeures comme la CAN 2017 au Gabon. Lors de la coupe du monde en Russie, il était capitaine même si par moment Sadio Mané détenait le brassard.

Depuis quelques temps, certains voient aussi Kalidou Koulibaly comme capitaine de cette équipe nationale du Sénégal. C’est vrai que le défenseur sénégalais a pris confiance au fil des années, ce qui lui a donc valu cette reconnaissance à Naples.

En sélection également, on constate qu’il se révèle comme étant le leader de la défense, et n’hésite absolument plus à haranguer ses coéquipiers sur la pelouse, une marque de caractère capitale à ce niveau. En conférence de presse ce matin, Aliou Cissé explique au micro de wiwsport.com que Kalidou pourrait porter ce brassard de capitaine.

« On a une équipe mature, constituée de joueurs très responsables et matures qui se sont accaparés du projet qu’on leur a donné. Je crois qu’aujourd’hui ce n’est pas seulement une histoire de capitaine mais surtout une histoire de groupe où chacun prend ses responsabilités ou chacun essayer de tirer pour que les choses aillent de l’avant. Donc à partir de là c’est vrai que j’ai des garçons intelligents, avec un caractère, qui sont capables de poter ce brassard là, et Kalidou Koulibaly en fait partie… », affirme Aliou Cissé en conférence de presse.

