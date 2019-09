L’AS Monaco s’est largement imposé ce samedi face à Brest sur le score de 4 buts à 1. Juste entré en jeu à quatre minutes de la fin, l’attaquant des Lions a inscrit son deuxième but de la saison.

Diao Baldé Keïta n’a pas encore retrouvé sa forme d’antan, on le sait. Mais l’attaquant des Lions est en train de confirmer son talent et son efficacité. Ce samedi, alors que les Monégasques accueillaient à Louis II le stade Brestois, l’ancien joueur de la Lazio s’est donné une place dans le festival offensif de ses coéquipiers.

Juste entré en jeu à six minutes du terme de la rencontre, Diao Baldé a inscrit le dernier but de Monaco et corser l’addition pour les Brestois. C’est son deuxième cette saison en championnat en cinq rencontres.

Keita Baldé conclue le festival monégasque sur un caviar de Slimani ! 👊🏼🇲🇨🚀 pic.twitter.com/ZNHRJOSJ6N — MuneClub 🇲🇨 (@MuneClub_) September 28, 2019

