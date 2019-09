Le début de saison des Gunners est très mitigé. Entre performances en demi-teinte et des joueurs en manque de confiance, les hommes d’Emery n’y arrivent pas pour le moment.

Pour l’ancien milieu de terrain de Cannoniers, Emmanuel Frimpong, l’écart entre Arsenal et les deux intouchables (Man City et Liverpool) est abyssal. La solution se nommerait Kalidou Koulibaly.

« J’ai regardé le match contre Watford et ce n’était pas bon. Notre défense est certainement plus faible que celle de Liverpool ou de Man City. David Luiz a commis des erreurs et, à mon avis, il y a peu de différence entre Luiz et Mustafi. Je préférerais que Callum Chambers soit aligné. Ils doivent acheter de meilleurs défenseurs, comme Koulibaly, qui peuvent avoir un impact important sur l’équipe d’Arsenal », confie t-il à tbrfootball .

Avec trois victoires et une défaite, les Gunners occupent actuellement la quatrième place du tableau. Les résultats des Gunners sont décevants cette saison. Kalidou Koulibaly est actuellement l’un des meilleurs défenseurs au monde pisté par de grands clubs.

