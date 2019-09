Figure emblématique du football africain, El Hadji Diouf est un personnage à part. Jamais avare en mots, le « Bad Boy » du football sénégalais, est un observateur assidu du monde footballistique. Et le moins que l’on puisse dire c’est que chacune des sorties résonne comme une onde de choc. Diouf estime ne pas être traité de la meilleure des manières à Liverpool

Dans un entretien accordé au site FourFourTwo, il s’est de nouveau exprimé sur son fameux passage à Liverpool. Après une Coupe du Monde phénoménale, El Hadj Diouf avait débarqué dans le club anglais, mais l’aventure avait vite tourné au vinaigre. Il est revenu son séjour à Merseyside. « Je n’ai jamais caché le fait que Liverpool ne me traitait pas bien et qu’ils chérissaient certains joueurs mieux que moi, même si j’étais arrivé avec un meilleur profil. Parfois, les journalistes ne comprendront jamais ce qui se passe dans le club et dans le vestiaire. » a-t-il confié au média anglais.

Et d’ajouter que son compatriote Sadio Mané lui avait avoué que les choses ont bien évolué de l’intérieur. « Le club fonctionne différemment maintenant, d’après ce que Sadio Mané m’a dit, mais j’estimais que j’étais considéré comme un outsider à l’époque. » L’ancien attaquant des Lions de la Teranga renchérit que Liverpool était une de ses pires expériences, car les deux géants espagnols étaient à ses pieds. « Ce qui est contrariant, c’est que le Real Madrid et Barcelone m’avaient offert plus d’argent. Mais je voulais vraiment aller à Liverpool – et ce fut l’une de mes pires expériences ». Vous l’aurez compris, Diouf ne garde pas forcément un très bon souvenir de son passage chez les Reds.

Par ailleurs, le double ballon d’or africain en a profité pour glisser un tacle à son ancienne équipe. Selon Diouf, les Reds ont laissé filer leur chance de remporter la Premier League la saison dernière. Il indique que « Manchester City sera encore l’équipe à battre ».