Victorieux du Liberia au premier tour, le Sénégal vient de gagner la première manche de sa double confrontation face à la Guinée. Assane Mbodj a marqué le but de la victoire des Lions locaux.

Ils l’ont fait ! Les Lions locaux ont renversé la tendance de leur confrontation face à la Guinée. Bête noire du Sénégal dans toutes les catégories, le Syli défiait le Sénégal pour le compte du dernier tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020. Ce samedi au stade Lat Dior de Thiès, les poulains de Serigne Saliou Dia ont tout donné pour arracher la victoire à domicile.

S’il est clair que la tâche n’a pas été facile du tout pour les Lions, ils se sont bien battus pour garder leurs cages inviolées et même assurer le plus difficile. Assane Mbodj auteur du seul but de la rencontre, a permis aux Lions d’assurer l’essentiel avant le voyage en Guinée. Le match retour se jouera dans trois semaines à Conakry, et pourrait permettre au Sénégal de se qualifier pour le prochain Championnat d’Afrique des Nations, après une absence de huit ans.

wiwsport.com