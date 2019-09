Le président de la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, a appelé tous les fils de l’ancienne capitale du Sénégal à accompagner et soutenir cette équipe de football afin « d’en faire un nouveau modèle de club ».

S’exprimant lors de la clôture de la célébration du cinquantenaire de la Linguère, l’ancien international sénégalais a déploré le fait que « ces 15 dernières années, beaucoup de valeurs ont été torpillées ».

Traoré appelle à revenir aujourd’hui « sur ces valeurs-là » incarnées par les anciennes gloires de Saint-Louis, dont les photos ont été exposées à l’occasion de la manifestation.

Il estime que c’est avec tous les Saint-Louisiens, que l’on pourra faire « revivre ce passé des anciennes gloires » ponctué de « moments historiques » pour que, « dans les 50 années à venir, l’on puisse fêter d’autres trophées ».

Les trois jours du cinquantenaire de la Linguère, née des flancs de l’Espoir de Saint-Louis et de la Saint-Louisienne, ont été rythmés par des conférences, des expositions, des concerts hip-hop et un dîner de gala.

Les photos exposées montrent notamment Mawade Wade, ancienne figure de proue du football sénégalais et ancien entraîneur de la Linguère, et d’anciens joueurs comme Babacar Bâ, Badou Gaye, Baye Touré, Abdoulaye Traoré, El Hadji Ousseynou Diouf, et Ismaïla Sarr, tous des produits de la Linguère de Saint-Louis.

APS