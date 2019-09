Le FC Sochaux d’Omar Daf recevait l’EA Guingamp pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Portés par ses sénégalais, les Jaunes et bleus ont surclassé les Guingampais sur la pelouse du stade Auguste-Bonal (3-1).

Très belle soirée des Sochaliens pour cette huitième journée de championnat de Ligue 2. Dans les rangs corses, les sénégalais ont brillé ce vendredi à Bonal. La défense de l’EAG a pris l’eau, notamment face à un Abdoulaye Sané très actif à la pointe de l’attaque sochalienne et auteur d’un doublé (35′, 39′) et Thioune, décisif sur le troisième but.

Après trente premières minutes sans aucune occasion, c’est ce doublé du Sochalien qui a débloqué la rencontre. Sané, seul face au but après une erreur de Niakaté, marque d’abord de son pied droit sur la première occasion de la rencontre. Puis Eboa Eboa est sanctionné dans sa surface pour une main. Sané, pour le doublé, transforme le penalty. Frantzdy Pierrot pour Guingamp réduit la marque (44′) juste avant la mi-temps. Le retour des vestiaires est à l’avantage de Sochaux. Sur une passe décisif de Thioune, Touré aggrave la marque pour Sochaux (3-1, 53′). Trois minutes plus tard, Sané tente le triplé sur un nouveau penalty. Mais Caillard repousse le cuir.

En difficulté depuis le début de saison, Guingamp a subi la loi d’Omar Daf (3-1) et pointe à la 14ème place. Grâce à cette victoire, Sochaux pointe à 8e place de la Ligue 2 avec 12 points à égalité de points avec Rodez (7e), Niort (9e) et Chambly (10e).

Wiwsport.com