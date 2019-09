Ami et confident d’Eumeu Sène, Landiang, le porte-parole de l’écurie Tay Shinger, a laissé entendre que deux promoteurs de la place veulent Eumeu Sène / Lac 2. Il a aussi ajouté que son poulain Eumeu Sène est prêt pour en découdre avec Balla Gaye 2 si on leur paie un très bon cachet.

Landiang est l’un des hommes de confiance de l’ancien Roi des arènes. Dans un entretien qu’il a accordé à Sunu Lamb, le bras droit du double tombeur du Lion de Guédiawaye fait une révélation de taille :

« Eumeu avait déclaré publiquement qu’il ne va plus affronter Balla, c’est son droit le plus absolu car il l’a battu deux fois. Ce qui prouve qu’il est plus fort que lui. Celui qui te bat deux fois est plus fort que toi comme j’accepte que Modou Lo soit meilleur que nous. Maintenant, pour une troisième confrontation entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène, je vous révèle tout de suite que si on nous propose un très gros cachet, nous allons prendre le fils de Double Less. Et je vais tordre le bras d’Eumeu afin qu’il accepte. Si les sénégalais réclament cette affiche et que les promoteurs intéressés frappent à ma porte, je vais accepter cette proposition mais à condition qu’ils mettent une forte somme. Eumeu Sène travaille, il n’a pas de temps à perdre », a lâché Landiang dans les colonnes de SunuLamb.

Rappelons que, la dernière fois qu’Eumeu Sène a noué le nguimb, il a concédé une cinglante défaite. C’était le 28 juillet dernier au stade Léopold Sédar Senghor face à Modou Lo. L’homme fort de Tay Shinger a perdu doublement : un revers par KO et sa couronne.

