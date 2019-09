L’Association Égyptienne de Football (EFA) a annoncé ce jeudi le nom de celui qui prendra la tête de l’équipe nationale des Pharaons. Il s’agit en effet de Hossam Elbadry, un local.

« Welcome Hossam Elbadry », pouvait-on lire sur le compte officiel des Pharaons d’Égypte. Une civilité qui sonne comme un ouf de soulagement après les soubresauts qu’a connu le football égyptien, ces derniers mois. Une CAN ratée dès les huitièmes de finale, un sélectionneur remercié et une fédération dissoute.

Le Comité de Normalisation mis en place a donc trouvé la perle rare en Hossam Elbadry qui devra donc redresser les choses, dans les pyramides.

Selon le profil du nouveau sélectionneur, il s’agit d’un ancien international qui s’est converti au management du football, depuis quelques années. Il a déjà pris les reines du club Al Ahly. Il était même déjà dans le staff des U23.

Hossam Elbadry doit donc trouver les moyens de faire montrer à la sélection nationale des Pharaons, son meilleur visage possible.