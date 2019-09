Le Stade Rennais a été tenu en échec par le Celtic Glasgow (1-1), ce jeudi en Bretagne, pour son entrée en lice dans la compétition.

Fort de son bon début de saison en Championnat et de son expérience de la saison passée dans la compétition, le Stade Rennais abordait cette nouvelle campagne de Ligue Europa avec appétit. Mais face au Celtic Glasgow, un adversaire rompu aux joutes européennes, il n’a pas réussi à transformer cette envie en succès. Accroché à domicile (1-1), le club breton a grillé un joker dans un groupe où, dans le même temps, Cluj a créé la surprise face à la Lazio (2-1). Pour sortir de sa poule, il devra sûrement aller chercher un résultat positif à l’extérieur.

Sans leur défense à cinq qui a brillé par sa solidité ces dernières semaines, mais remplacée par un 4-3-3 censé être une meilleure option face aux Ecossais, les Rennais ont mis un peu de temps à s’adapter. Dans une première période équilibrée, Grenier s’est créé la première occasion (13e), avant la réponse d’Elyounoussi fasse passer un frisson dans le Roazhon Park (20e). Les joueurs de Julien Stephan ont ensuite pris l’ascendant et en ont logiquement été récompensés. Après une claquette de Forster sur une frappe de Raphinha (31e), Niang a ouvert le score sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu (38e), pour placer les siens devant à la mi-temps.

À la reprise, le rapport de forces s’est inversé et le Celtic s’est fait plus pressant. À la suite d’une mauvaise relance de Da Silva, le capitaine rennais s’est fait surprendre par Forrest, ce qui a offert une balle d’égalisation à Christie. Ce dernier ne l’a pas ratée en transformant son penalty (59e). Le match est alors devenu plus tendu. À l’exception d’un coup franc sur le poteau de Grenier (64e), les situations de but sont devenues rares. Mais Rennes aurait pu s’offrir la balle de match si une faute grossière de Hayes sur Traoré avait été sanctionnée d’un nouveau penalty (75e, voir ci-dessous). À l’inverse, il a perdu son capitaine, Damien Da Silva, blessé à la tempe par Bayo (90e), lequel a ensuite été expulsé pour avoir aussi heurté violemment Mendy.

L’Equipe