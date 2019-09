Après avoir participé à trois CAN avec l’équipe nationale du Sénégal, Guirane N’Daw aurait aimé voir le Sénégal remporter pour la première fois une phase finale de coupe d’Afrique.

L’ancien international sénégalais estime que les lions ont tout fait pour remporter ce tournoi en Egypte mais ils ont manqué de réalisme lors de la finale face à l’Algérie. Le Sénégal était battu par les fennecs (1-0) au stade international du Caire.

« Tout le peuple sénégalais attendait la coupe d’Afrique cette année. Sincèrement tout le monde croyait que le Sénégal aller gagner cette coupe. Maintenant tu as tes ambitions mais après c’est Dieu qui décide. Je pense qu’ils ont fait ce qu’ils devaient faire pour gagner ce trophée. La finale ils ont dominé tout le match mais ils manquaient de réalisme. Tout le monde voyait que le Sénégal était parti pour gagner la compétition vu son potentiel et ses joueurs de talent », confie Guirane N’Daw.

Pour rappel, Guirane N’Daw a joué trois coupe d’Afrique des Nations. Il s’agit de la CAN 2006 en Egypte où il garde toujours de bons souvenirs avec la qualification du Sénégal en demi-finale. Il y’a la CAN 2008 et la CAN Bata 2012 en Guinée Equatoriale.

wiwsport.com