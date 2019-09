Le Stade Rennais de Mbaye Niang et d’Edouard Mendy va débuter sa campagne de Ligue Europa ce jeudi soir (18 h 55), contre le Celtic Glasgow au Roazhon Park.

Face à un adversaire rompu aux joutes européennes, les hommes de Julien Stéphan auront fort à faire pour se mettre immédiatement sur de bons rails, s’ils veulent sortir du groupe E. Coup d’envoi, affluence, compositions d’équipes, comment se rendre au stade, retrouvez toutes les informations pratiques de ce match.

Après sa performance et son parcours qui l’a emmené en huitième de finale la saison dernière, contre Arsenal. Pour cet exercice 2019-2020, Julien Stéphan et ses hommes sont confrontés au Celtic Glasgow. L’octuple champion d’Écosse en titre est un habitué des joutes européennes. Dans un groupe E où figurent aussi la Lazio de Rome et le CFR Cluj.

Les compositions probables

Stade Rennais : E.Mendy – Traoré, Da Silva (Cap.), Gagnon, Morel – Bourigeaud, Grenier, Martin – Tait, Niang, Raphinha. Entraîneur : Julien Stéphan.

Remplaçants (à choisir parmi) : Salin – Gélin, Léa-Siliki, Maouassa, Camavinga, Siebatcheu, Hunou, Del Castillo.

