Le bureau fédéral qui se réunissait ce vendredi au siège de la FSBB, a vidé des contentieux de National 2 (2e division) qui opposaient ISEG Sports à l’US Port d’une part et Dream ACT Academy d’autre part.

Et c’est la formation estudiantine qui a obtenu gain de cause sur ces deux cas. ISEG Sports s’adjuge ainsi la victoire pour les deux rencontres qui avaient été interrompues pour cause d’incidents. Un verdict contesté par les autres parties qui jugent que l’équipe d’El Hadj Diakhate a été favorisée dans ce conflit.

Source : basketsenegal