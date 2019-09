La troisième édition du championnat national de Beach soccer débute ce mercredi 18 septembre.

D’après le journal Stades, le champion en titre, Yeumbeul BS, partage la poule A avec Mbao, Rio et Diokoul. Quant au vainqueur de la première édition, Golf BS, il est dans le groupe C avec Gorée, Yoff et Vision Sport. Au total, il y a cinq groupes composés de 4 équipes.

A noter que la poule E regroupe les formations de Saint-Louis : Nguet Ndar, Pépinière, HLM BS et l’Île. Pour la compétition, chaque équipe disputera trois matchs. A l’issue du premier tour, les clubs ayant terminé à la première place seront qualifiés pour les quarts. Le tableau sera complété par les trois meilleurs deuxièmes.

