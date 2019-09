Le tirage au sort de la 10ème édition la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019 a eu lieu ce vendredi. La compétition se tiendra du 21 novembre au 1er décembre 2019. Les 16 pays en lice savent ce qui les attend au premier tour.

Le Sénégal loge dans la poule C avec la Biélorussie, les Emirats Arabes-Unis et la Russie.Championne d’Afrique en titre, l’équipe nationale du Sénégal veut aller loin dans cette compétition. C’est ce que nous explique Al Seyni Ndiaye, le capitaine des lions dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com.

Que tu penses du groupe C de l’équipe national du Sénégal ?

C’est une poule très difficile, j’ai entendu beaucoup de sénégalais dire que la poule est facile attention, c’est jouable on peut s’en sortir si on croît à nos valeurs. La Russie fait partie des meilleurs équipes du monde c’est pour cela qu’il est le favori du groupe Belarus est la surprise de L’Europe car il on éliminé l’Espagne en Qualification. Et on sait que L’Espagne est la deuxième meilleure équipe d’Europe. Émirats Arabes est un habitué de la coupe du monde car il sont souvent éliminés en 1/4 de final donc on a une poule difficile. Notre premier match contre la Russie sera très déterminant pour le reste de la compétition.

Quel est l’objectif du Sénégal dans cette compétition ?

Notre objectif ne change pas. On veut entrer dans le carré d’as pour la première fois. Cela sera une première pour une équipe africaine.

La préparation est au top ?

Bon cela se passe bien l’équipe est concentrée sur les objectifs fixés sur ces deux événements majeurs qui sont les jeux Mondiaux et la Coupe du Monde. Bien vrai que il y’avait de la frustration il faut le reconnaître mais maintenant comme je les dit on se fixe sur nos objectifs pour rendre le peuple sénégalais Fier.

Donc vous avez mis de coté les frustrations pour mieux vous concentrez sur ce tournoi ?

Oui oui car le plus important c’est le Sénégal. Il faut mettre tout de côté et se comporter comme d’habitude en ambassadeur après le reste on le laisse entre les mains de Dieu. Peut-être un jour viendra la reconnaissance sera au rendez-vous.

Quel message lancez vous aux sénégalais ?

Le message est que les sénégalais continuent de prier pour nous car tous les sacrifices qu’on fait c’est pour eux. C’est pour les rendre fier. On se donnera toujours à fond tant qu’on entendra notre hymne national et qu’on verra notre drapeau flotter dans les terres Qataris et Paraguayens.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)