Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde de Beach Soccer a eu lieu ce vendredi au siège de la CONMEBOL. Champion d’Afrique en titre, le Sénégal partage sa poule avec la Biélorussie, les Emirats Arabes-Unis et la Russie, double championne du monde.

Habitué de la Coupe du monde depuis maintenant longtemps, le Sénégal vient de connaître ses futurs adversaires pour la prochaine édition de cette compétition majeure qui se tiendra au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre 2019.

Sortis deuxième du dernier Mundialito au Portugal en août dernier, les champions d’Afrique en titre partageront la poule C avec la Biélorussie, les Emirats Arabes-Unis et la Russie. Les Russes double champions du monde, s’affichent comme les adversaires les plus sérieux des hommes de Ngalla.

