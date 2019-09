En tour préliminaire de la ligue des champions africaine, la championne du Sénégal, Génération Foot se frottera demain au stade de Lat Dior de Thies à l’équipe de Zamalek comptant pour la manche aller.

En terre sénégalaise depuis hier soir, l’équipe de Zamalek a voyagé sans son capitaine, Mahmoud Abdel Razak Shikabala, blessé aux muscles lors d’une victoire 3-0 contre Pyramids en finale de la Coupe d’Egypte la semaine dernière et deux autres joueurs phares de l’effectif. Qui est sans doute une mauvaise nouvelle quand on sait que devant, les égyptiens feront face à une équipe jeune et très engagée à franchir les phases de poule de la Ligue des Champions. « Nous allons jouer sans notre capitaine et deux autres joueurs essentiels de l’effectif. Ce qui sera un point positif pour l’équipe adverse. Cependant les autres seront là avec le même état d’esprit. Je pense que nous avons des arguments à faire valoir » , affirme le technicien Serbe de l’équipe de Zamalek en conférences de presse avant-match.

Si Zamalek jouera sans trois de ces joueurs importants, Génération Foot, elle, sera également privé de Jean Louis Diouf, l’un des meilleurs joueurs de l’effectif de Djibril Fall. « J’ai pas de pression. Je ressens juste la tension d’être le représentant de l’Égypte. On connais bien l’ambiance qui règne au Sénégal et à Génération Foot. On connait également les points forts et points faible de l’adversaire », termine Micho Sredojevic, entraîneur de Zamalek L’effectif de Zamalek Défenses: Hamdi al-Naqaz – Mahmoud Alaa – Mohammed Abdul Ghani –

milieux Abdullah Gomaa : Tariq Hamid – Ferjani Sassi – Youssef Obama – Karim Bambu – Ashraf Ben Sharqi

Attaques: Mustafa Mohammed

wiwsport.com