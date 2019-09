Contrairement à la saison 2017-2018 où sa moisson était de 24 combats pour 12 victoires contre 11 défaites et un nul, l’école de lutte Balla Gaye a fait un léger mieux lors de l’exercice 2018-2019 avec un bilan un peu satisfaisant.

Même si le nombre de combats est réduit, ils sont parvenus à donner le meilleur d’eux même. D’après Sunu Lamb, avec 20 combats, ils ont décroché 11 victoires, 6 défaites et 3 nuls. Un bon parcours malgré l’absence de certains lutteurs. Youssou Ndour, Gackou 2, Fils de Balla et autres jeunes ont assuré en l’absence des lieutenants du Lion de Guédiawaye. Sococim, Less 2 et Elton 2 sont restés sur la touche. Une saison blanche qui a impacté sur le bilan mais aussi sur leur carrière.

Avec un retour en pompe, Balla Gaye 2 a montré à ses poulains la voie à suivre. Un exemple qui a porté ses fruits. Le Lion de Guédiawaye, qui a croisé la route de Modou Lo dans cette campagne 2018-2019, a confirmé sa belle dynamique en prenant le meilleur sur le Roc des Parcelles. Une belle victoire qui conforte le chef de file de l’école Balla Gaye sur sa chaise de leader.

Wiwsport.com