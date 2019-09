Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid ces derniers mois, Sadio Mané déclare plus que jamais sa flamme à Liverpool et laisse entendre qu’il ne bougera pas dans l’immédiat.

Si le Real Madrid a finalement bouclé les recrutements de Luka Jovic et Eden Hazard cet été pour renforcer son attaque, Zinedine Zidane aurait longtemps songé à faire venir Sadio Mané (27 ans) au sein du club merengue . Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, l’ailier sénégalais s’est imposé comme une référence mondiale à son poste. Et alors que son contrat avec les Reds court jusqu’en 2023, Mané semble avoir les idées très claires pour son avenir.

Interrogé par Complex , Sadio Mané a clairement indiqué qu’il était plus que jamais épanoui à Liverpool : « Pour être honnête, je suis vraiment heureux de faire partie du club, de la famille ici. Nous avons les meilleurs fans du monde ici, alors je suis toujours très reconnaissant pour le soutien. Et ce n’est pas seulement bon pour moi, cela donne à toute l’équipe plus de motivation (…) J’ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d’être ici ! ».

Le Real Madrid est donc prévenu, mais il n’est pas à exclure un possible changement d’avis du Sénégalais dans l’avenir, avec ces petites tentions qui existent entre son coéquipier égyptien et lui ces derniers temps.

