La ville de Thiès a abrité du 6 au 8 septembre dernier la 7ème édition des championnats d’Afrique de Kung-fu Wushu. Le Sénégal pays hôte de la compétition a terminé à la deuxième marche du podium derrière l’Algérie sacrée championne d’Afrique.

L’équipe du coach Mate Guèye a fait une bonne moisson des championnats d’Afrique de Kung-fu Wushu. Pays hôte de la 7e édition, le Sénégal a récolté 19 médailles, dont 10 en Or, 8 en Bronze et une en Argent. Des performances réussies malgré l’écart de niveau qui existe entre les pays maghrébins et le Sénégal, en à croire le coach national.

Se félicitant des résultats obtenus par son équipe, le coach Mate Guèye a par la même occasion invité les dirigeants à les aider davantage. Parce que dit-il, le Sénégal manque de qualité au niveau des ressources humaines autour de l’équipe nationale. Que ça soit sur le plan technique, le staff, les juges etc. D’ailleurs il explique le succès des pays du Maghreb par le fait qu’ils aient des dirigeants dans toutes les instances fortes de la discipline sur le plan mondial.

Même satisfaction pour le Dtn, Ousmane Ngom qui n’a pas toutefois oublié à souligner le travail ménagé par les ligues pour la réussite de l’organisation de ces Championnats d’Afrique tenus à Thiès. Après avoir félicité les athlètes sénégalais qui ont fait une bonne participation, Ousmane Ngom a exhorté le ministère des Sports à non sans espoirs, à soutenir l’équipe pour la participation aux prochains mondiaux de Chine. Puisque, dit-il, le ministre donne une réelle considération aux médailles d’Or et avait fait de même pour la dernière participation du Sénégal à cette compétition.

Lors de ces Championnats d’Afrique, l’équipe Sénégalaise a réussi de tels résultats malgré une moyenne d’âge des athlètes de 19 ans. De quoi nourrir les espoirs de Ousmane Ngom, le Dtn qui promet de meilleurs jours dans cette discipline au vu de la progression fulgurante du Sénégal.

Dakar Actu