Le sélectionneur national , Aliou Cissé, a dévoilé son rapport post-Can. Record, qui a parcouru le document, renseigne que le coach des Lions parle de sa relation avec ses joueurs et des deux défaites du Sénégal face à l’Algérie.

Dans le rapport transmis à la Fédération sénégalaise de Football, le 4 septembre dernier, Aliou Cissé a dit ce qu’il pensait de chacun de ses joueurs. Les fédéraux ont ainsi appris sur le comportement des 25 joueurs qui ont pris part au stage avant que deux ne soient libérés : Sidy Sarr et Santy Ngom. Il dit avoir appris à mieux connaître ses joueurs dont la Can 2019 a beaucoup servi à les rapprocher.

En ce qui concerne la double défaite face aux Fennecs d’Algérie, Aliou Cisse a tiré des enseignements majeurs. Il a pu constater que l’équipe adverse peut tirer une fois au but et gagner même si on a , à son niveau, tiré 10 fois plus au but. Le coach explique que les Lions ont subi 30 fautes contre les Algériens. Ce qui a permis à ces derniers de casser le jeu et l’élan des lions.

Cependant, après ces deux défaites face à la future championne d’Afrique , Aliou Cissé croit savoir détenir la solution. Celle-ci peut être des coups francs exceptionnels, des actions individuelles ou encore des enchaînements collectifs où l’adversaire ne pourra pas faire de faute.

Même si les Algériens n’ont cadré qu’une seule fois avant de l’emporter sur la plus petite des marques, Aliou Cissé et son staff sont d’avis que cela fait partie du Football et il faut l’accepter : il y a des équipes qui, avant de gagner, ont perdu de manière douloureuse. Si elles sont arrivées à gagner, c’est parce qu’elles ont été capables de penser ou d’imaginer qu’elles doivent continuer à trouver la solution pour mieux améliorer leur jeu afin que ce genre de situation ne se reproduise plus.

wiwsport.com