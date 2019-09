Si lors de la saison d’avant Xam Sa Cossan avait réalisé un parcours catastrophique, les protégés de Malick Gningue ont su remonter la pente dans la campagne 2018-2019.

Lors de la défunte saison, ils ont effectué un bilan qui leur permet de revenir dans la course. Onde le Fou et ses partenaires se sont tirés d’affaire avec 11 victoires contre 6 défaites, renseigne Leewtoo. Un bilan réalisé en l’absence de Jet Lee et Jordan qui sont restés sur la touche.

En bon capitaine de bord, Onde a signé son retour gagnant mais Xam Sa Cossan pouvait aussi compter sur Sokh, Petit Baboye, Batista 2, Darso, Eumeu Sène Jr et Zorro. De jeunes champions qui ont fait valoir leur talent tout en se forgeant une place au sein de leur formation mais aussi dans l’arène. Maintenant, reste à se battre pour maintenir cette performance la saison à venir.

Wiwsport.com