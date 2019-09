Une conférence de presse a été organisée cet après-midi dans les locaux de red bull par le comité local d’organisation du tournoi de l’Ufoa appelé « WAFU Cup of Nations » pour une mise en points sur la compétition qui se jouera à Thies au Stade Lat Dior du 28 septembre au 13 octobre 2019.

Le tournoi va connaître une participation de 15 équipes locales: la zone UFOA A et B. Le Maroc a remplacé la Sierra Leone qui n’a pas pu se qualifier après la levée sa suspension. Avec un budget s’élevant à plus 350 millions de nos franc, les organisateurs comptent placer la barre très haute. Ainsi ils annoncent que leur partenaire officiel ESPN va prendre en charge les billets d’avion et hébergements inclus, des 16 équipes qui prendront part à ce tournoi.

Hormis le pays organisateur, le Sénégal, les quinze participants seront basés à Mbour et à Saly et ils effectueront leurs différentes séances d’entraînement à l’Institut Diambars de Saly.

Par contre l’équipie locale du Sénégal en regroupement depuis quelques temps au centre Guerow, elle, ne changera pas de site.

Les 22 matchs seront en exclusivité sur la télévision nationale ( RTS). Une décision qui permettra une meilleure visibilité du tournoi d’après Me Augustin Senghor, président de la Wafu zone A. Pour rappel, le vainqueur de ce tournoi empochera une somme de 100 milles dollars.

Voici les 16 équipes qui prendront part à la compétition « WAFU Cup of Nations 2019 »:

Sénégal, Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Ghana, Cap Vert, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Maroc, Liberia, Bénin.

