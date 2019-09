L’ancien capitaine de l’équipe nationale de basket se veut catégorique. La 5e participation du Sénégal à la coupe du monde est un échec ! Et les résultats étaient prévisibles après une mauvaise préparation.

Selon lui, l’échec des Lions (cinq défaites en autant de sorties) à la Coupe du monde 2019 est dû, en grande partie, à une mauvaise gestion du président de la Fsbb, Babacar Ndiaye, et de ses membres.

« On n’était pas à la Coupe du monde pour faire de la figuration. Donc, il ne faut pas se voiler la face, c’est un échec. Et tout ça est la résultante d’un manque de sérieux de ceux qui dirigent notre basket, en particulier le président de la fédération qui a géré le dossier de l’entraîneur (Abdourahmane Ndiaye « Adidas ») de manière catastrophique. Le manque de préparation a été constaté lors de ce Mondial. L’équipe faisait une bonne première période, mais elle baissait d’intensité à la seconde », charge l’ancien meneur des Lions sur les ondes de la Rfm.

Ces manquements qui ont mis le basket national dans une mauvaise passe, sont loin de connaître leur épilogue, selon Vieux Ndoye. « Il faut situer les responsabilités, demande-t-il. Et c’est sûr que la Fédé en a une grande part. Que les gens sachent que ça va continuer, parce que ceux qui dirigent le basket ne sont intéressés que par des voyages et des per diem. Ils vont amener le basket au bord du gouffre ».

Source: Seneweb